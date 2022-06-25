США утвердили нового командующего силами НАТО в Европе: что известно о Кристофере Каволи

Сенат США утвердил нового командующего силами НАТО в Европе. Им стал генерал армии США Кристофер Каволи.

Каволи возьмет на себя командование на церемонии 1 июля. Для Украины это также важное назначение, ведь США наш надежный союзник.

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В частности, украинские лидеры все чаще призывают администрацию Байдена предоставить Украине артиллерию с большей дальностью поражения и новейшее оружие, такое как боевые беспилотники.

Коротко о Кристофере Каволи

Генерал Кристофер Каволи свободно говорит по-русски и получил степень магистра в Йельском университете по российской тематике. Он служил директором по вопросам России в Объединенном комитете начальников штабов.

Его повышение одобрил сенатский комитет по вопросам вооруженных сил 15 июня. Сенат также утвердил несколько других американских военачальников на командных должностях в Европе.

Вызовы перед НАТО

Кроме войны в Украине, перед НАТО в настоящее время стоит немало вызовов. Каволи вступает в должность, когда НАТО рассматривает вопрос о предоставлении членства Швеции и Финляндии. Кстати, в мае Каволи поддержал расширение НАТО и высоко оценил военный потенциал обеих стран.

На следующей неделе НАТО проведет саммит в Мадриде, где лидеры, вероятно, примут новую Стратегическую концепцию, обсудят увеличение сил Альянса на восточном фланге, а также продолжение помощи Украине.

Каволи подтвердил, что он поддерживает членов Альянса, которые увеличивают свои расходы на оборону свыше текущего уровня в два процента от валового внутреннего продукта, установленного Уэльским обязательством 2014 года.

Россия обвиняет ЕС и НАТО, что те "собирают коалицию для войны"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил вчера, 24 июня, что Евросоюз вместе с НАТО заняты формированием коалиции для войны с Россией.

На фоне подобных заявлений экс-командующий НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил, что Запад должен готовиться к войне с Россией.

После того как Россия вторглась в Украину полномасштабной войной, уже находившиеся на очень низком уровне отношения между Москвой и Западом резко ухудшились. США, государства ЕС и ряд других стран ввели против России несколько пакетов жестких санкций, которые ударили по экономике, авиаотрасли, оборонному сектору.

Кроме того, они касаются многих чиновников и политиков, в том числе лично президента-террориста Путина, а также бизнесменов и медийных лиц, оправдывающих действия России.

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