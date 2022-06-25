Каволі візьме на себе командування на церемонії 1 липня. Для України це також важливе призначення, адже США є нашим надійним союзником.

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Зокрема, українські лідери все частіше закликають адміністрацію Байдена надати Україні артилерію з більшою дальністю ураження і новітню зброю, таку як бойові безпілотники.

Коротко про Крістофера Каволі

Генерал Крістофер Каволі вільно говорить російською і отримав ступінь магістра в Єльському університеті з російської тематики. Він служив директором з питань Росії в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Його підвищення схвалив сенатський комітет з питань збройних сил 15 червня. Сенат також затвердив кілька інших американських воєначальників на командних посадах в Європі.

Виклики перед НАТО

Окрім війни в України, перед НАТО наразі постачає чимало викликів. Каволі вступає на посаду в час, коли НАТО розглядає питання про надання членства Швеції і Фінляндії. До слова, у травні Каволі підтримав розширення НАТО і високо оцінив військовий потенціал обох країн.

Наступного тижня НАТО проведе саміт в Мадриді, на якому лідери, ймовірно, приймуть нову Стратегічну концепцію, обговорять збільшення сил Альянсу на східному фланзі, а також продовження допомоги Україні.

Каволі підтвердив, що він підтримує членів Альянсу, які збільшують свої витрати на оборону понад поточний рівень у два відсотки від валового внутрішнього продукту, встановленого Уельським зобов'язанням 2014 року.

Нагадаємо, раніше екскомандувач НАТО в Європі генерал Річард Ширрефф заявив, що Захід повинен готуватися до війни з РФ.