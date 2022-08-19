Підліток влаштував стрілянину в торговому центрі у Швеції: є поранені

У шведському місті Мальме 19 серпня трапилася стрілянина в торговому центрі. На жаль, внаслідок цієї події є постраждалі.

Правоохоронці майже одразу знайшли та затримали підозрюваного. Ним виявився 15-річний хлопець, який, ймовірно, пов'язаний зі злочинним середовищем.

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Що розповіли свідки стрілянини в ТРЦ

Повідомлення про стрілянину надійшло на гарячу лінію поліції о 17:07. Заявник вказав, що невідомий почав стріляти в торговому центрі Emporia.

За словами свідків, юнак раптово дістав зброю та одразу відкрив вогонь по людях. Від 5 пострілів одразу постраждали чоловік і жінка, яких довелося госпіталізувати. Наразі відомо лише, що жінка перебуває у важкому стані.

Ми були всередині магазину, коли люди почали забігати. Співробітники відкрили задні двері, тому нам довелося сховатися в камері зберігання. Ми сиділи там, 16 людей,

– згадує очевидець події.

Видання Sydsvenskan пише, що одразу після початку стрілянини туди направили багато поліції. Патрульні оточили торговий центр і туди увійшли спецпризначенці. "Наразі подію розглядають як пов'язану із злочинним середовищем", – вказали правоохоронці. Проте також зазначили, що поки не вважають, що це був злочин, який організували кілька осіб.



Поліцейські біля торгового центру, де сталася стрілянина / Фото Sydsvenskan

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