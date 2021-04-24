Стамбул та Єреван відреагували на визнання Байденом геноциду вірмен

У Туреччині обурилися заявою президента США Джо Байдена про визнання геноциду вірмен та назвали її "популістською". Водночас у Вірменії привітали висловлювання американського лідера.

Реакція Вірменії

Міністерство закордонних справ Вірменії наголосило, що заява Байдена є значним внеском у всесвітнє визнання геноциду вірмен. Крім того, вона запобігатиме майбутнім трагедіям.

Актуально Байден офіційно визнав геноцид вірмен

Ми вітаємо послання президента США з нагоди річниці геноциду вірмен, у якому вчинені проти вірменського народу масові злодіяння чітко називаються геноцидом. США недвозначно підтвердили свою прихильність захисту прав людини,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що під час геноциду Штати допомагали вірменам.

Обурення Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу обурився заявою Байдена і сказав, що вона підриває відносини між Вашингтоном і Анкарою.

"Нам немає чому вчитися у кого-небудь щодо нашого минулого. Політичний популізм – найбільша зрада миру і справедливості. Ми повністю відкидаємо цю заяву, засновану виключно на популізмі", – підкреслив міністр.

Він наголосив, що заява США нібито спотворює історичні факти. Турецький народ, мовляв, ніколи це не сприйме.

Коротко про геноцид вірмен

Президент Туреччини Реджеп Ердоган також відреагував на визнання геноциду. Він заявив, що спроби політизувати події 1915 року і перетворити їх "у знаряддя тиску на Анкару" не принесуть користі. Відносини вірмен і турків президент назвав "прикладом для всього людства" впродовж кількох століть. Геноцид вірмен Ердоган назвав "загибеллю в складних умовах Першої світової війни".

Джерело: Вікіпедія