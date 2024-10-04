Жах у Стамбулі: чоловік відрізав голову дівчині і скинув її з міських стін
Джерело:NTV
У Стамбулі 19-річний хлопець жорстоко вбив двох жінок, а потім вчинив самогубство. Одній зі своїх жертв зловмисник привселюдно відрубав голову та скинув її зі стін Едірнекапи.
Інцидент, що леденить кров, трапився 4 жовтня у Стамбулі. Там із різницею у півгодини сталися два по-звірячому жахливі вбивства, пише NTV.
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Жахливе вбивство у Туреччині
Як відомо на цей час, 19-річний Семіх Челік, який вивчився на м'ясника, спочатку вбив 19-річну Айшенур Халіль в районі Еюпсултан близько 15:30, а через пів години 19-річну Ікбаль Узунер в районі Фатіх.
Зазначається, що Челік піднявся на стіни Едірнекапи, відрубав голову Ікбаль Узунер ножем і кинув її вниз. Тоді Челік, який обв’язав собі горло мотузкою, стрибнув зі стін.
За повідомленням на місце події були направлені наряди поліції. Робота бригад на місці події триває.
Кадри з місця події у Фатіх / Фото NTV
Нагадаємо, що у Харкові жорстко вбили балерину. За даними слідства, чоловік, з яким загибла планувала розлучитися, відрізав їй руки та голову, а тіло підпалив.