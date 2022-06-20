Стамбульська конвенція та антикорупційна стратегія: Зеленських подякував Раді за плідну працю
20 червня 2022 , 23:38Читать новость на русском
Попри війну, Верховна Рада продовжує працювати та запроваджувати важливі для країни рішення. Зокрема, 20 червня нардепи підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції.
Під час свого вечірнього звернення 20 червня президент Володимир Зеленський подякував депутатам за плідну роботу, повідомляє 24 канал.
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