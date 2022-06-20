Стамбульская конвенция и антикоррупционная стратегия: Зеленских поблагодарил Раду за плодотворный труд
20 июня 2022 , 23:38Читати новину українською
Несмотря на войну, Верховная Рада продолжает работать и вводить важные для страны решения. В частности, 20 июня нардепы поддержали ратификацию Стамбульской конвенции.
Во время своего вечернего обращения 20 июня президент Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за плодотворную работу, сообщает 24 канал.
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