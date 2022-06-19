Предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС – это решение, которое с нетерпением ждет каждый наш гражданин. Ждать осталось недолго – его объявят 23 – 24 июня.

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Единогласная поддержка законопроекта

Украинские парламентарии единогласно поддержали законопроект #7471. Он предусматривает обращение в страны ЕС по предоставлению Украине статуса страны-кандидата на поступление. "За" проголосовали 315 депутатов.

Кроме того, мы призвали государства-члены Европейского Союза и институты ЕС поддержать усиление жесткого санкционного давления на Россию и Беларусь, уделяя особое внимание обеспечению полного эмбарго на все российские энергоносители, санкций против финансового сектора, продления персональных санкций, блокады российских – добавила народный депутат Елена Шуляк.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, заявила, что Европа на пороге исторического решения. Она убеждена, что Украине удастся сделать этот шаг, а затем преодолеть путь полноправного членства в ЕС.

Также сообщалось, что некоторые страны имеют не слишком много желания приобщаться к интеграции Украины в ЕС. В частности, речь идет в основном об экономических проблемах: они боятся, что после войны восстановление Украины и налаживание нашей экономики потребует очень много средств и ресурсов, поэтому не хотят брать на себя эту ношу.

Саммит стран ЕС состоится 23 – 24 июня. Тогда Украина, Грузия и Молдова услышат ответ стран Европы о предоставлении им статуса кандидата на вступление.

Грузинский премьер заявлял, что его страна много лет проводит необходимые реформы, поэтому именно Грузия должна получить статус кандидата.

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