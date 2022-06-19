Такие решения Верховная Рада приняла 19 июня. Народные депутаты поддержали 2 соответствующих законопроекта, сообщает 24 канал.

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Упрощение для военных в получении пенсий

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий, что вышедшие на пенсию военные могут самостоятельно выбрать банк, через который будут получать средства. Дело в том, что сейчас все военные получают пенсии через Ощадбанк, однако с началом полномасштабного вторжения возникло немало проблем.

Из-за привязки выплат военных пенсий только к одному банку многие вообще потеряли возможность получать деньги – многие отделения не работают, ряд из них оказался на временно оккупированных территориях,

– объяснила Шуляк.

Также нардеп напомнила, что такие изменения в законодательство уже пробовали внести еще в 2018 году, однако тогда парламенту так и не удалось этого сделать.

Освобождение военных от налога

Народные депутаты также одобрили законопроект, предусматривающий освобождение от военного сбора украинских защитников и защитниц и других военнослужащих. В частности, эти изменения касаются:

Вооруженных сил Украины;

Национальной гвардии;

правоохранительных органов;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки;

Госпогранслужбы;

Управления госохраны;

Министерства внутренних дел;

Госспецсвязи.

Член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, что это решение абсолютно логично, ведь зачем бойцам платить военный сбор.

Важно всячески поддерживать наших защитников и этот законопроект – маленький шаг навстречу им и их семьям. К тому же это абсолютно логичное решение. У нас неоднократно возникал вопрос, зачем бойцам платить военный сбор,

– подчеркнула депутат.

Освобождение от уплаты военного сбора для тех, кто участвует в боевых действиях и обеспечивает национальную безопасность и оборону, будет действовать до завершения военного положения.

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