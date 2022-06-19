Такие решения Верховная Рада приняла 19 июня. Народные депутаты поддержали 2 соответствующих законопроекта, сообщает 24 канал.
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Упрощение для военных в получении пенсий
Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий, что вышедшие на пенсию военные могут самостоятельно выбрать банк, через который будут получать средства. Дело в том, что сейчас все военные получают пенсии через Ощадбанк, однако с началом полномасштабного вторжения возникло немало проблем.
Из-за привязки выплат военных пенсий только к одному банку многие вообще потеряли возможность получать деньги – многие отделения не работают, ряд из них оказался на временно оккупированных территориях,
– объяснила Шуляк.
Также нардеп напомнила, что такие изменения в законодательство уже пробовали внести еще в 2018 году, однако тогда парламенту так и не удалось этого сделать.
Освобождение военных от налога
Народные депутаты также одобрили законопроект, предусматривающий освобождение от военного сбора украинских защитников и защитниц и других военнослужащих. В частности, эти изменения касаются:
- Вооруженных сил Украины;
- Национальной гвардии;
- правоохранительных органов;
- Службы безопасности Украины;
- Службы внешней разведки;
- Госпогранслужбы;
- Управления госохраны;
- Министерства внутренних дел;
- Госспецсвязи.
Член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк объяснила, что это решение абсолютно логично, ведь зачем бойцам платить военный сбор.
Важно всячески поддерживать наших защитников и этот законопроект – маленький шаг навстречу им и их семьям. К тому же это абсолютно логичное решение. У нас неоднократно возникал вопрос, зачем бойцам платить военный сбор,
– подчеркнула депутат.
Освобождение от уплаты военного сбора для тех, кто участвует в боевых действиях и обеспечивает национальную безопасность и оборону, будет действовать до завершения военного положения.
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