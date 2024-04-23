В Китаї припускають близькість поразки Росії у війні: чому це вигідно Пекіну

Китай з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоч і не у всьому, але підтримував Кремль. Проте зараз у стосунках "союзників" виникла певна "прохолода".

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зазначивши, що це може бути передвісником більш серйозного конфлікту між Китаєм та Росією. До того ж в історії вже були подібні приклади.

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Що відбувається в Китаї

Після візиту до Пекіна глава російського МЗС Сєргєя Лаврова, в Китаї вийшла низка публікації, в яких про Росію йдеться у зневажливому аспекті, а також в них розглядаються погані перспективи Москви у війні.

На початку квітня Пекін відвідав глава МЗС Росії Сєргєй Лавров , проте його візит мав виключно пропагандистський ефект. Він мав продемонструвати, що Росія використає цю поїздку максимально з пропагандистською метою. Росія у такий спосіб хоче продемонструвати, що санкції проти неї не діють.

Зокрема в журналі The Economist вийшла стаття професора Пекінського університету Фена Юйцзюня. В матеріалі наголошується на неминучій поразці Росії у війні в Україні.

У відповідь на це російські пропагандисти випустили роздратовані та образливі на адресу Китаю статті,

– зауважив публіцист.

На початку 1960-х років між Китаєм та Радянським Союзом виник конфлікт, який теж розпочався з публіцистичних статей, а закінчився прикордонним зіткненням на острові Даманський у 1969 році.

Крім того, Китай закриває фінансові потоки Росії, уважно ставиться до вторинних санкцій США щодо Москви.

Китай підштовхнув Росію до війни

"Водночас саме Сі Цзіньпін підштовхнув Росію до війни з Україною. В якому захваті Путін повернувся з Пекіну 5 лютого 2022 року – напередодні початку війни. Китай все чітко розрахував", – відзначив він.

Якщо Росія переможе у війні, а США виявлять слабкість, тоді Тайвань впаде китайцям в руки. Тайванці самі принесуть "ключі" від свого острова, розуміючи, що Сполучені Штати дискредитовані.

Якщо ж Росія зазнає поразки, то велика територія – від Владивостоку до Північного моря (як в Китаї називають озеро Байкал), яку китайці давно вважають своєю, може повернутися до них.

Будь-який варіант закінчення війни є вигідним для Китаю: він отримає або Тайвань, або територію Росії. Пекіну, на думку публіциста, залишається чекати, хто переможе у війні в Україні. Напевно китайці вважають, що поразку зазнає Росія.

"Тому охолодження між Пекіном і Москвою є неминучим. Візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю закріпить ці тенденції. Він може нагадати за своїми результатами візит Генрі Кіссінджера в Пекін у 1962 році, коли він "перевербував" Китай на бік США у конфлікті Радянським Союзом", – підкреслив Андрій Піонтковський.

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