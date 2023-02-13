"Культ кувалди" продовжується: з'явилося відео ще однієї позасудової страти вагнерівця

Вбивство кувалдою за небажання виконувати бойові накази стало популярним методом покарання у приватній "армії" Пригожина. Нещодавно у мережі з'явилося нове відео публічної позасудової страти вагнерівця.

Російські ЗМІ повідомляють, що відеоролик оприлюднили у телеграм-каналі Grey Zone, що є наближеним до ПВК "Вагнера". Деталі моторошної розправи — розповідає 24 Канал.

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На кадрах видно, як вагнерівця жорстоко вбивають кувалдою

Як передають у російських ЗМІ, ролик ще однієї позасудової страти вʼязня опублікував телеграм-канал, наближений до Пригожина та ПВК "Вагнера". Наразі невідомо, є це постановою, чи справжнім публічним вбивством.

Попри це, додамо, що страта за допомогою кувалди є поширеним методом вбивства "своїх" серед вагнерівців. На відео в'язень стверджує, що поїхав на війну в Україну, однак дуже скоро здався у полон українському війську.

Чоловік називає себе Дмитром Якущенком і стверджує, що є уродженцем Криму. Він зазначає, що поїхав на фронт із в'язниці, проте зрозумів, що "це не його війна".

За словами вагнерівця, він перебував у Дніпрі, коли раптово отримав удар по голові й втратив свідомість. В'язень стверджує, що до тями він прийшов у якомусь підвалі. Там йому повідомили, що судитимуть.

Варто зауважити, що весь цей час, поки вагнерівець розповідав інформацію по себе, за його спиною стояв чоловік. Наприкінці ролика невідомий почав бити ув’язненого кувалдою по голові.

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