Стратегія малих альянсів, – Краєв припустив, як зміниться НАТО після Мадридського саміту

Впродовж 29 й 30 червня у Мадриді (Іспанія) відбудеться зустріч глав держав і урядів країн-членів НАТО. Ключова мета саміту – оновити план розвитку на наступні 10 років.

Передовсім, обговорюватиметься стратегія малих альянсів, адаптація до війни та безпекова складова. Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Краєв.

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Стратегія малих альянсів

"Стратегія малих альянсів дозволить НАТО стати більш адаптивним і оперативніше приймати рішення щодо загрози Росії, Китаю і так далі", – пояснює він.

В НАТО не були готові до такої війни

Агресія РФ щодо України показала, що Росія досі готова воювати фронтально, вона досі бачить світ у фарбах Другої світової війни. Атаки танкових колон, фронтальні операції, мільйони залучених осіб, багатотисячні жертви, на які їм просто начхати… НАТО готувалося до зовсім іншої війни,

– сказав експерт.

Річ у там, що НАТО готувалося до війни 21 століття, натомість Росія досі мислить категоріями у 18 – 19. "Тепер вони хочуть адаптуватися до тієї війни, яку проти неї насправді готуються вести", – вважає Краєв.

Повертаються до свого коріння

Очевидно, НАТО хоче повернутися до того, заради чого воно засновувалося – безпекової складової. "Не лише до політичної підтримки й технічної співпраці. А до hard security – жорсткої безпеки, збільшення кількості танків літаків та людей зі зброї", – підкреслив експерт Ради зовнішньої політики Українська Призма. За його словами, це позитивний наратив для України.

Європейці розуміють необхідність розвитку власної армії

"Згадаймо ключовий аргумент Трампа: "Європейці не хочуть платити за власну безпеку. Досить Америці платити власною економікою, людьми та безпекою задля безпеки Європи", – відзначив Олександр Краєв. Так, Росія зробила усе можливе, аби країни НАТО усвідомили важливість фінансування й розвитку армії.

Разом з тим, європейська безпека не може бути питанням виключно Європи. Про те, що без Америки неможливо уявити європейську безпеку говорив міністр оборони Польщі. Подібну заяву зробив і міністр оборони Франції: "Лише у співпраці з трансатлантичними союзниками європейська безпека може бути загальною".

"Фактично, це відклало у довгий ящик ідею про європейську армію – окреме позанатівське поняття. Однак, тепер навіть французи, які дуже рідко платили 2% на армію, розуміють, якщо вони цього не робитимуть, ніхто не гарантує, що росіяни не продовжуватимуть свої провокації на території інших європейських держав", – підсумував Краєв.

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