Казанський стрілок перед нападом на школу завів телеграм-канал, де закликав вбивати

У Казані 11 травня сталася смертельна стрілянина у школі, в якій загинули 8 осіб. Нападника вже встановили – ним виявився 19-річний Ільназ Галявієв. Є дані, що про свої наміри він писав раніше у телеграм-канал.
Джерело:24 канал
Спершу з'явилася інформація про те, що нападників на школу було двоє. Втім, як повідомили у МВС Татарстану, хлопець вчинив напад самостійно.
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Нападник вів телеграм-канал
19-річного хлопця звати Ільназ Галявієв. Як повідомляють у соцмережах, він ще 6 травня завів телеграм-канал, в якому анонсував напад на школу. Він претензійно назвав канал "Бог" і в одному з повідомлень зазначив, що насправді є божеством і з'явився у людській подобі на землю.
Як свідчать скриншоти, на каналі хлопця були 4 підписники. Хлопець писав, що усі люди – його раби і мають підкорюватися його наказам. Він попереджав про свій план.
Зазначається, що скриншоти з каналу зробили правоохоронці з його власного телефону.
Вкиди про напади на інші школи
Як повідомляється, у казанських телеграм-каналах, поліція затримала 2 осіб. Вони нагнітали обстановку і поширювали фейки про те, що стрілянина відбувається і в інших школах міста.
Затримані старшокласник і домогосподарка, зазначається, що вони надсилали голосові повідомлення панічного характеру у WatsApp.
Стрілянина у казанській школі: головне
- Уранці 11 травня у російській Казані сталася стрілянина.
- У результаті нападу загинули 7 школярів і 1 вчителька.
- Загинули 4 хлопчики і 3 дівчинки.
- 20 осіб із травмами перебувають у лікарні.