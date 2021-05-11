Казанський стрілок перед нападом на школу завів телеграм-канал, де закликав вбивати

У Казані 11 травня сталася смертельна стрілянина у школі, в якій загинули 8 осіб. Нападника вже встановили – ним виявився 19-річний Ільназ Галявієв. Є дані, що про свої наміри він писав раніше у телеграм-канал.

Спершу з'явилася інформація про те, що нападників на школу було двоє. Втім, як повідомили у МВС Татарстану, хлопець вчинив напад самостійно.

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Нападник вів телеграм-канал

19-річного хлопця звати Ільназ Галявієв. Як повідомляють у соцмережах, він ще 6 травня завів телеграм-канал, в якому анонсував напад на школу. Він претензійно назвав канал "Бог" і в одному з повідомлень зазначив, що насправді є божеством і з'явився у людській подобі на землю.

Як свідчать скриншоти, на каналі хлопця були 4 підписники. Хлопець писав, що усі люди – його раби і мають підкорюватися його наказам. Він попереджав про свій план.

Зазначається, що скриншоти з каналу зробили правоохоронці з його власного телефону.

Вкиди про напади на інші школи

Як повідомляється, у казанських телеграм-каналах, поліція затримала 2 осіб. Вони нагнітали обстановку і поширювали фейки про те, що стрілянина відбувається і в інших школах міста.

Затримані старшокласник і домогосподарка, зазначається, що вони надсилали голосові повідомлення панічного характеру у WatsApp.

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