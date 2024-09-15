Стріляли зовсім не у Трампа: NYP про деталі нового "замаху" на політика

У Флориді невідомі влаштували стрілянину біля гольф-клубу Дональда Трампа. Постріли пролунали саме тоді, коли республіканець полишав заклад.

Про стрілянину повідомили у штабі кандидата у президенти. За словами його речника, Трамп перебуває в безпеці.

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Чи був це замах на Трампа

Як повідомляє видання із посилання на джерела, двоє людей перестрілювалися біля міжнародного поля для гольфу Trump West Palm Beach. Сам політик не був мішенню.

Джерела зауважили, що Трамп ніколи не був у небезпеці, адже сутичка відбулася в районі за межами клубу, який відомий високою злочинністю.

Пізніше NYP уточнив, що тепер слідчі вважають, що агент Секретної служби був єдиним, хто стріляв. Зазначається, що агенти помітили біля гольф-клубу чоловіка з автоматом AK-47 і відкрили вогонь. "Стрілець був помічений передовою групою попереду Трампа", – додали джерела видання. Наразі незрозуміло, чи був чоловік на трасі чи поблизу неї. Агент відкрив вогонь, вистріливши кілька разів.

Також Indian Observer пише, що чоловіка затримали. У кущах поруч із місцем події правоохоронці знайшли автомат АК-47.

Нагадаємо, що 13 липня під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії у кандидата в президенти від Республіканської партії стріляли. Тоді куля прошила верхню частину правого вуха політика. Його доправили до лікарні, де після обстеження згодом виписали.

Внаслідок стрілянини загинув один із глядачів, ще двоє отримали тяжкі поранення. Нападником виявився 20-річний Томас Метью Крукс.