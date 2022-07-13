У Львові чоловік влаштував стрілянину біля обласного управління СБУ
Джерело:Zaxid.Net
13 липня біля обласного управління Служби безпеки України у Львові відбулася стрілянина. Її влаштував 39-річний мешканець міста.
Львів'янин влаштував стрілянину біля управління СБУ
Попередньо чоловік стріляв в повітря зі стартового пістолета. Його вже затримали працівники правоохоронних органів.
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Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, інцидент трапився близько 17:00 на перехресті вулиці Сахарова-Вітовського.
Спершу львів'янин здійснив декілька пострілів з пістолета в повітря, після чого сів в автомобіль і поїхав у напрямку вулиці Героїв Майдану.
Очевидці події одразу повідомили про неадекватну поведінку чоловіка в поліцію. Тому, коли той рухався у напрямку Героїв Майдану, його зупинили бійці територіальної оборони. Вже тоді на місце події прибули патрульні, які провели поверхневу перевірку та вилучили в чоловіка зброю.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, встановлюють всі обставини події та вирішують питання правової кваліфікації,
– розповіли в поліції Львівщини.
За даними патрульних, на голові 39-річного чоловіка були присутні тілесні ушкодження. Львів'янин стверджує, що здійснив постріли нібито з метою самооборони, оскільки невідомий чоловік завдав йому три удари в голову.
На щастя, внаслідок інциленту з пострілами біля управління СБУ у Львівській області ніхто із перехожих не постраждав.
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