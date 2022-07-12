Холоднокровним різником-вбивцею незнайомки виявився успішний адвокат та учасник ток-шоу про одруження. Він вирвав коханій серце та жіночі органи, а потім поховав її у валізі, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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За даними слідства, у травні 2022 року в одному із сіл Обухівського району підозрюваний вбив свою співмешканку. У подальшому він розчленував тіло, склав деякі його частини до валізи та залишив у каналі поблизу насосної станції,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка в Ірпені, що на Київщині. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено внутрішні органи людини, а також осколкову ручну гранату РГД-5. Йому вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві жінки та незаконному поводженні з бойовими припасами.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.



Правоохоронці затримали нареченого-різника / Фото з телеграму Офісу Генпрокурора​

Вирвав серце та жіночі органи, а потім поховав у валізі

Як повідомив генерал Андрій Нєбитов, вбивця порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок.



Валіза із рештками жінки, яку було знайдено біля ставку / Фото з телеграму Андрія Нєбитова

Встановити особу загиблої дивом вдалося по брендовій сукні.



Жінка, яку зарізав наречений / Фото з телеграму Андрія Нєбитова

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