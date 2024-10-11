В Інгушетії стався напад на поліцейських і стрілянина: три людини загинуло
У Республіці Інгушетія, що в Росії 11 жовтня стався збройний напад на поліцейських. Внаслідок цього троє людей загинуло.
На момент стрілянини інгушські правоохоронці перебували в автівці. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про стрілянину в Інгушетії
Російські пропагандисти пишуть, що під час в'їзду до міста Магас невідомі розстріляли машину зі співробітниками Центру з протидії екстремізму, скорочено Центру "Е".
Попередньо відомо про трьох загиблих, на прізвище Аушеви. За даними росЗМІ, їх звали Ільоз Аушев, Беслан Аушев та Амір Аушев.
В Інгушетії була стрілянина: дивіться відео
Також у розстріляній автівці був заступник керівника Центру "Е" в Республіці Інгушетія Адам Хамхоєв. Він не постраждав.
Співробітників ЦПЕ розстріляли зі сріблястої "Лади" 99-ї моделі. Нападники втекли, наразі ведеться їхній розшук.
Нападники втекли з місця події в Інгушетії: дивіться відео
Інші пропагандисти стверджують, що нападники під'їхали на місце машиною ВАЗ-99. Відбувалося все це неподалік посиленого поста МВС.
Російські пропагандисти також стверджують, що метою нападу на машину поліцейських у Магасі нібито був заступник голови Центру "Е" в Республіці Інгушетія Адам Хамхоєв. За даними росЗМІ, це вже п'ятий замах, скоєний на нього. У двох попередніх замахах Хамхоєва було поранено.
Ціллю стрілянини міг бути Адам Хамхоєв: дивіться відео
Окрім того, російські журналісти пишуть, що машину стрільців знайшли згорілою у селищі Майський у Північній Осетії. Тобто нападники вже, мабуть, втепли з Інгушетії.
Як стрілянина в Інгушетії може бути пов'язана зі схожим інцидентом у Москві
- До слова, ця стрілянина може бути пов'язана з іншим інцидентом, який відбувся у Москві 18 вересня в бізнес-центрі "Романів двір" в офісі компанії Wildberries, яким володіє Тетяна Бакальчук. На місці події чеченські бійці стикаються з інгушськими охоронцями та починають стрілянину. Сім поранених та двоє вбитих. Обидва інгуші.
- У Wildberries кажуть, що до їхнього офісу нібито хотів незаконно проникнути ексчоловік власниці компанії Владислав Бакальчук, який до цього просив захисту у Рамзана Кадирова. Той стверджує, що не причетний до цього, а люди "були без зброї".
- Глава Чечні Рамзан Кадиров, своєю чергою, заявив, що офіційно оголошує "кровну помсту" сенатору від Дагестану, мільярдеру Сулейману Керімова, який, як повідомляється, надав захист власниці Тетяні Бакальчук, та двом депутатам Держдуми — Бекхану Барахоеву та Різвану Курбанову. Усі троє, за словами голови Чечні, збиралися "замовити його вбивство". Хоча насправді ж мовиться про переділ компанії Wildberries і всі події пов'язані з цим.