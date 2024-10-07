В Італії чоловік вистрелив у 18-річного хлопця, який захищав свою матір-українку

У Італії 45-річний албанець вистрілив у 18-річного сина своєї співмешканки. Перед цим він з'ясовував стосунки з матір'ю юнака та дав їй ляпаса.

Інцидент, за даними Tgcom24, трапився вночі в італійському місті Новате-Міланезе. Стрільця затримали.

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Що відомо про інцидент в Італії

У будинку, де сварка закінчилася пострілами, знайшли гільзу, пістолет, яким користувався 45-річний чоловік, який викрали у 2013 році в Сассуоло, і 40 патронів такого ж калібру,

– заявило видання.

За попередніми даними, які мають журналісти:

45-річний албанець нібито вистрілив у розпал сварки з молодим чоловіком;

його затримали за замах на вбивство, зберігання незаконної зброї та отримання краденого.

Поліція розслідує справу.

Видання Il Giorno написало, що 18-річного юнака госпіталізували в критичному стані, адже албанець вистрілив йому в шию. Він у важкому стані, проте життю нічого не загрожує.

Албанець, який працює водієм вантажівки, визнав у розмові з прокурором, що зробив помилку. Він зізнався, що дав ляпаса матері юнака, проте пояснив, що цей вчинок був продиктований важкою ситуацією вдома.

З початком війни в Україні діти жінки приїхали до Новате-Міланезе, і 45-річний чоловік нібито піклується про їхнє утримання,

– зазначило видання.

Журналісти Il Mattino зазначили, що разом з парою живуть троє дітей українки – 6-річна дівчинка, юнаки 15 та 18 років. У дітей з вітчимом були жахливі стосунки, вони його часто ображали та неодноразово сварилися.

За даними видання, сварка розбудила двох молодших дітей й коли 15-річний юнак не зміг заступитись за матір, то покликав старшого брата. Саме тоді й виник конфлікт, який закінчився стріляниною.