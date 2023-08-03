Відстрілює собак: у Кривому Розі чоловік поцілив у 7-річного хлопчика, що грався біля будинку

На Дніпропетровщині, у Кривому Розі у дворі одного зі житлових будинків сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав 7-річний хлопчик. Це підтвердили в правоохоронних органах. Сусіди заявляють, що чоловік, який це влаштував, регулярно стріляє по собаках.

У четвер, 3 серпня, стало відомо з повідомлень у ЗМІ по те, що невідомий вистрелив у спину дитини на вулиці Володимира Великого. У коментарі 24 Каналу пресслужба Національної поліції Дніпропетровської області підтвердила, що, справді, стрілянина була, однак хлопчик не помер.

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У Кривому Розі вистрелили в хлопчика

Як пишуть місцеві медіа, малолітній хлопець якраз-таки грався на траві під вікнами будинку невідомого чоловіка, коли той вирішив відкрити вогонь. Цей інцидент прокоментував, зокрема, батько постраждалого 7-річного хлопчини.

Бачив, як біле щось прилетіло в спину та ось така цятка в спині. Сусідка казала, що він по собаках постійно стріляє і казала йому, що він може влучити по дітях,

– заявив він.

Водночас відомо, що карета швидкої допомоги забрала дитину до лікарні. Як зазначили правоохоронці, хлопчик дістав легкі тілесні ушкодження, з ним усе гаразд.



У Кривому Розі невідомий вистрелив у 7-річного хлопчика / Фото "СВОЇ. Кривий Ріг"

Стрілянина: останнє

Станом на 14:00, 3 серпня усі обставини події з'ясовує ювенальна поліція. Як нам констатували у пресслужбі правоохоронних органів, згодом надійде більше інформації про це.

Як інформували в поліції Києва, у столиці 31 липня невідомий в'їхав на самокаті в авто. Після цього він вступив у сутичку з власником машини та вистрелив з травматичного пістолета в лобове скло легковика. На місце події оперативно приїхали правоохоронці – вони затримали чоловіка та відкрили провадження за статтею про хуліганство.

Окрім того, нещодавно українська реперка Alyona Alyona заявила, що під час її концерту в Роттердамі, що у Нідерландах, трапилася стрілянина. За попередньою інформацією, було відомо про декількох постраждалих.