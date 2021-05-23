Стрілянина у хасидському кварталі в Умані: поліція затримала нападника

23 травня 2021 , 11:29
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Джерело:

поліція Черкащини

В Умані 22 травня у кварталі хасидів сталася стрілянина: 2 громадян Ізраїлю отримали поранення. Того ж вечора поліції вдалося знайти і затримати нападника.

Інцидент стався на вулиці Софії Петровської, у кварталі в Умані, де проживають хасиди. Стрілянину невідомий відкрив посеред білого дня – приблизно о 15:00.

Нагадаємо Унаслідок стрілянини в Умані отримали поранення двоє хасидів

Стрілянина в Умані: що відомо

  • На місці вивили двох постраждалих. Обидва – громадяни Ізраїлю. 
  • Один з чоловіків отримав поранення грудної клітини, інший – у руку.
  • Нападник після атаки втік у невідомому напрямку. 
  • Зрештою, після недовгих пошуків на нього вдалося вийти: правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків.
  • Стрільцем виявився 22-річний громадянин Ізраїлю. 
  • Мотив нападу – сварка. Чоловіки сиділи у готелі і між ними трапився конфлікт. Тоді один з них дістав зброю і вистрілив в опонентів. 

Що загрожує нападнику

Чоловіка знайшли і затримали. Наразі поліцейські внесли відомості  до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Прокуратура Умані вирішує питання про оголошення нападнику підозри та обрання запобіжного заходу. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Автор: Вероніка Климська