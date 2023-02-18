У Міссісіпі чоловік розстріляв 6 людей, серед них – колишня дружина

Моторошна стрілянина сталася у Міссісіпі. За наявною інформацією, там чоловік розстріляв 6 людей. Серед жертв також колишня кохана зловмисника.

Як розповів місцевий шериф, самотній стрілець вирішив позбавити життя відразу шістьох людей. Серед його жертв – колишня дружина, а також вітчим. Сталося це у невеличкій сільській громаді, що на півночі Міссісіпі.

Читайте також В університеті США сталася стрілянина: є загиблі та поранені

Причини стрілянини встановлюють

Наразі слідчі займаються пошуком підказок, які б дозволили зрозуміти, чому він скоїв цю моторошну стрілянину. За наявною інформацією, 52-річний Річард Дейл Крам відкрив вогонь близько 11:00 17 лютого. Першою його жертвою став чоловік, який сидів на місці водія у пікапі, припаркованому поблизу крамниці в Аркабутлі. Цей населений пункт розташований на межі Теннессі, округу Тейт. Відомо, що Крам мав із собою дробовик, а також два пістолети.

І поки поліцейські працювали на місці злочину, надійшов другий дзвінок на 911. У ньому повідомили про стрілянину за кілька кілометрів від цієї крамниці. Коли шериф прибув до будинку, то виявив у ньому застрелену жінку. Мовиться про колишню дружину Крама. Цікаво, що сам Річард ще й поранив її нинішнього чоловіка.

Шериф Бред Ленс зауважив, що правоохоронцям вдалося наздогнати Крама поблизу його власного будинку, де його і заарештували. За домом виявили ще двох убитих різноробочих. Один лежав застреленим на дорозі, інший – у позашляховику. А ще у сусідньому будинку поліцейські знайшли тіла вітчима затриманого та його сестри.

Злочинність є у всіх, і час від часу ми маємо насильницькі злочини. Але, звичайно, не такого масштабу. Не маю можливості сказати, що стало причиною цього, це найстрашніша частина,

– підкреслив Ленс.

Стрільця можуть стратити

52-річного Крама ув'язнили. Наразі правоохоронці працюють над тим, щоб висунути йому додаткові звинувачення. На нього може очікувати смертна кара. Зауважимо, що Міссісіпі – один з тих 27 штатів, в яких таке покарання дозволене на законодавчому рівні.

Ситуація зі стріляниною вкрай дивна. Шериф зауважив, що все своє життя прожив у цьому населеному пункті, а посаду обіймає впродовж 25 років. І за цей час не може пригадати, що з Крамом були бодай якісь проблеми.