У Нью-Йорку сталася масова стрілянина: щонайменше 10 людей отримали поранення

У середу ввечері, 1 січня, поблизу нічного клубу Amazura в районі Ямайка, Квінс, сталася стрілянина. Відомо про поранення щонайменше 10 осіб.

Інцидент трапився близько 23:20 за місцевим часом (6:00 2 січня за Києвом), повідомляють джерела та поліція Нью-Йорка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post та Amny.

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Що відомо про стрілянину у Нью-Йорку

Щонайменше 10 людей постраждали внаслідок стрілянини біля нічного клубу Amazura. Їх доправили до медичних закладів. На щастя, за даними правоохоронців, стан усіх постраждалих стабільний, і їхньому життю нічого не загрожує.

На момент стрілянини у клубі проходила закрита вечірка, організована в пам'ять про члена банди в громаді, вбитого в жовтні минулого року. Його день народження збігся з Новим роком.

Подія зібрала близько 80 осіб, які чекали на вхід, коли двоє або троє підозрюваних наблизилися до натовпу та відкрили хаотичний вогонь.

На місці події працюють підрозділи поліції Нью-Йорка. Згідно з повідомленням у додатку Citizen, двоє підозрюваних у скоєнні нападу досі перебувають на свободі.

Довідка: Концертний майданчик Amazura вміщує до 4000 осіб. Він є популярним місцем для живих виступів і вечірок. Це не перший інцидент із насильством біля клубу — у квітні 2024 року тут вже відбулася стрілянина, під час якої постраждали двоє чоловіків.

Представники поліції обіцяють надати детальну інформацію про розслідування згодом.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Новому Орлеані авто в'їхало у натовп. Загинуло щонайменше 15 людей, ще 30 зазнали поранення. Повідомляється, що на вантажівці майорів чорний прапор ІДІЛ.