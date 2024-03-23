Путін відхилив попередження про теракт перед наймасовішим нападом за десятиліття, – Bloomberg

В п'ятницю, 22 березня, в Підмосков'ї сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холі", в якій чимало людей загинуло та постраждало. Відомо, що очільник Кремля Владімір Путін відкинув попередження про терористичну загрозу за кілька днів до найбільшого нападу в Москві за понад два десятиліття.

Про це повідомило видання Bloomberg.

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Як реагував Путін на попередження

За даними Bloomberg, у вівторок на зустрічі з високопоставленими офіцерами ФСБ Путін критикував "відверто провокаційні заяви" західних чиновників на початку березня, які попереджали про можливий неминучий теракт у місті.

Все це нагадує відвертий шантаж і намір залякати і дестабілізувати наше суспільство,

– заявив Путін головній службі внутрішньої безпеки Росії, відомої як ФСБ.

У виданні зазначили, що 7 березня посольство США в Москві оприлюднило публічне попередження про те, що "екстремісти мають найближчі плани націлитися на великі зібрання в Москві, включно з концертами".

Там розповіли, що хоча США не сказали конкретно, що попередження було пов'язане з атакою, речник Ради національної безпеки Адрієнн Уотсон у п'ятницю ввечері заявила, що "уряд США мав інформацію про заплановану терористичну атаку в Москві".

"Уряд США також поділився цією інформацією з російською владою відповідно до своєї давньої політики "обов’язку попереджати"", – додала вона.

Напад стався лише через кілька днів після того, як Путін вкотре став в главі керма Росії, набравши начебто 87% голосів на президентських виборах.

Як зазначили у виданні, Кремль заявив у п'ятницю, що він уважно стежив за розвитком подій. Влада скасувала масові заходи та посилила охорону в містах по всій країні.

ФСБ заявила, що причетні до теракту під Москвою "хотіли втекти в Україну"

Російська спецслужба ФСБ заявила, що підозрювані в теракті, що стався в "Крокус Сіті Холі" нібито "хотіли втекти в Україну". Таку заяву вже прокоментував представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Юсов наголосив, що заява про те, що терористи намагалися втекти в Україну вражає своєю безглуздістю й ідіотизмом.

Понад 2 роки триває повномасштабна війна, прикордонні території максимально насичені силовиками, армією, сама лінія кордону замінована, а в низці областей – Білгородщина, Курщина – взагалі фактично ведуться бойові дії.

Представник ГУР зазначив, що "у цих умовах втікати в бік України, – це треба бути або абсолютними ідіотами, або людьми, які керувалися якимись суїцидальними мотивами, не більше". Він підкреслив, що "це брехня, і не відповідає дійсності".