Теракт під Москвою: російські силовики біля "Крокуса" про "всяк випадок" б'ють журналістів

У Підмосков'ї біля "Крокус Сіті Холл" зібралося багато силовиків. У пошуках терористів вони "гребуть" кого не лінь.

Російські ЗМІ повідомляли, що нападників із рушницями було декілька. Одного із них нібито затримали.

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Спецназ "розв'язав руки"

Втім, решту знайти, вочевидь, не вдалося. І тому, аби подіти кудись невитрачену енергію, російський спецназ почав робити те, що вміє найкраще – бити цивільних. Так, у мережі опублікували відео, на якому силовики б'ють і скручують журналіста.

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Також телеграм-канали поширюють кадри, на якому зафіксовано затримання нібито одного із терористів.

Однак згодом з'ясувалося, що чоловік на відео зовсім не нападник. Як повідомляють росЗМІ, це один із постраждалих, який начебто почав сваритися з представниками спецназу, бо хотів, аби його пропустили. Опісля силовики повалили його на землю і вчотирьох почали бити автоматом.