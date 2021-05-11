Путін відреагував на стрілянину в казанській школі та дав доручення

Володимир Путін відреагував на стрілянину, яка трапилась 11 травня у школі в Казані. Він віддав доручення голові Росгвардії Віктору Золотову опрацювати посилення правил обігу цивільної зброї.
Джерело:24 канал
Як повідомили російські ЗМІ, про трагедію президенту Росії доповів директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков. У Казань вже відправили 2 міністрів.
До теми У Росії 19-річний юнак влаштував стрілянину у школі: багато загиблих
На місце трагедії поїхали такі чиновники:
- голова Міністерства охорони здоров'я Михайло Мурашка;
- голова Міністерство освіти Сергій Кравцов.
Слідчий комітет Росії порушив справу про масове вбивство. За інформацією правоохоронців, охорони у школі, де трапився теракт, не було.
Стрілянина в школі в Казані: коротко
- Трагедія трапилась вранці 11 травня. Стрілянину влаштував 19-річний Ільназ Галявієв.
- Хлопець напередодні у соцмережі створив сторінку і писав про свій намір скоїти теракт.
- Відомо, що загинули 7 школярів і 1 вчителька. Серед вбитих дітей – 4 хлопчики і 3 дівчинки.
- Також є десятки постраждалих. Щонайменше 20 осіб із травмами перебувають у лікарні. З них 6 – в реанімації.
- Одна з учениць, яка була у цей час в школі, розповіла, що спочатку пролунав вибух на першому поверсі.
- Очевидці детально розповіли, як все відбувалось.