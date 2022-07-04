У Чикаго сталася стрілянина на параді на честь Дня Незалежності: 5 людей загинули

4 липня 2022 , 21:15
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Джерело:

Reuters

У передмісті американського Чикаго сталася стрілянина. Унаслідок стрілянини загинуло декілька людей та ще понад 10 осіб отримали поранення.

Поліція продовжує шукати стрільця

Стрілянина сталася зранку 4 липня у місті Гайленд-Парк, яке розташоване на Північному березі Чикаго. Унаслідок стрілянини під час параду до Дня Незалежності загинуло 5 людей та щонайменше 16 отримали поранення.

До речі У США сталася стрілянина в церкві: є загиблі

Про стан поранених під час стрілянини поки що не повідомляється. Інформація про кількість загиблих також різниться. Репортер Sun-Times бачив ковдри, покладені на три закривавлені тіла. Інші медіа пишуть про двох – п'ятьох загиблих.

За даними Associated Press, 19 осіб були доставлені до лікарень після стрілянини в передмісті Чикаго.

Станом на обід за місцевим часом поліція продовжувала розшук людини, яка відкрила вогонь. Як пишуть ЗМІ, парад розпочався о 10 годині ранку, однак його зупинили через раптові постріли.

На параді були сотні учасників, частина з яких закривавлені після стрілянини. Також участь у заході брали діти. Стрілянина спричинила хаос серед людей, які почали тікати з параду та залишати свої речі – коляски, велосипеди тощо.

Момент, коли люди почали тікати – відео

Стрілянина у Данії

  • У данському Копенгагені 3 липня сталася стрілянина у торговому центрі. Невідомий чоловік почав стрілянину, внаслідок декілька людей отримали вогнепальні поранення.
  • Згодом у поліції Данії розповіли, що 22-річний чоловік вбив щонайменше трьох людей. Стрільця вже затримали. Серед жертв стрілка були 40-річний чоловік та двоє "молодих людей".
  • Окрім цього, ще щонайменше 5 відвідувачів зазнали поранень. Троє постраждалих перебувають у важкому стані.
Автор: Михайло Гема