Напад на храм у Стамбулі: стрільців затримали, один зі них – росіянин

28 січня в італійській церкві Святої Марії у стамбульському районі Сариєр стався напад. Відомо, що двоє чоловіків увірвалися до храму та відкрили вогонь. Згодом їх затримали.

Журналісти повідомили, що турецькій владі вдалося затримати двох нападників. Вони застрелили одну людину під час служби у церкві. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що є припущення, що зловмисники пов'язані з Ісламською державою.

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Підозрювані – іноземці

Як зазначив Ерлікая, напад стався в італійській католицькій церкві Святої Марії у стамбульському районі Сариєр. Зловмисники під час богослужіння вбили одного громадянина Туреччини.

Згодом міністр, виступаючи перед журналістами, зазначив, що у понад 30 місцях по всьому Стамбулу провели рейди. За їхніми результатами затримали 47 осіб. Підозрюваних вдалося спіймати під час одного з останніх рейдів.

Обидва підозрюваних – іноземні громадяни. Один з них – з Таджикистану, інший – росіянин, і ми оцінили їхню причетність до Ісламської держави,

– сказав Єрлікая.

Він додав, що затриманих допитають щодо нападу.

Ісламська держава взяла на себе відповідальність

Звернімо увагу, що Ісламська держава раніше взяла на себе відповідальність за напад. У своєму телеграмі заявили, що це була відповідь на заклик лідерів угруповання нападати на євреїв, а також християн.

Камери відеоспостереження, встановлені всередині церкви, демонструють, як озброєні люди у масках зайшли до будівлі. Вони вистрелили у чоловіка, котрий ішов перед ними. На відео також можна побачити, що практично відразу ж чоловіки покинули храм.

Турецький лідер Реджеп Ердоган зателефонував до священника церкви. Він висловив свої співчуття та підтримку. Свої співчуття у зв'язку з нападом висловив Папа Франциск. Зробив він це після щотижневої молитви "Ангел Господній".

Висловлюю свою близькість громаді церкви Святої Марії Драперіс в Стамбулі, яка зазнала збройного нападу під час меси, що призвело до загибелі однієї людини,

– сказав він.

Пані прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні в ефірі телеканалу X заявила, що Міністерство закордонних справ Італії слідкує за новинами, які стосуються "огидного акту" та засуджують його.

Звернімо увагу, що по всій території Туреччини Ісламська держава здійснила численні напади. Зокрема, йдеться про нічний клуб у Стамбулі, де 1 січня 2017 року загинули 39 людей.

Єрлікая розповів, що турецька влада затримала 2086 осіб, яких підозрюють у зв'язках з Ісламською державою. Зробили це під час 1046 операцій, проведених з червня 2023 року. 529 осіб заарештували.