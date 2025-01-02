Масове вбивство в Цетинє: кількість загиблих зросла

У чорногорському місті Цетинє 1 січня сталося масове вбивство. Напади сталися у п’яти різних місцях.

Підозрюваний у вбивствах Ацо Мартінович покінчив життя самогубством, медикам не вдалося його врятувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Скільки людей загинуло у Чорногорії внаслідок масоваго вбивства

За останніми даними відомо, що було вбито 12 людей, серед них двоє дітей. Ще четверо осіб отримали поранення. Про це повідомляє прокурорка Андріяна Настіч.

Напади сталися у п’яти різних місцях. Наразі відомо, що у двох із них загинули по чотири особи, у третьому – двоє дітей, у четвертому та п’ятому – по одній людині.

Поранені, троє чоловіків і жінка, були доставлені до лікарні. Їх стан критичний, трьох із них уже прооперували.

Що відомо про вбивцю

Підозрюваний, Ацо Мартинович, вчинив самогубство. Під час затримання він вистрілив собі у голову та помер дорогою до лікарні.

За словами міністра внутрішніх справ Данила Шарановича, мотиви його дій невідомі, хоча серед загиблих були його друзі та куми.

Все почалося зі сварки у барі, після якої підозрюваний застрелив чотирьох осіб. Решта жертв загинули у різних частинах міста.

У 2005 році Мартінович був умовно засуджений до одного року позбавлення волі за насильницьку поведінку, але до нього не ставилися як до особи, що представляє інтерес, сказав міністр Шаранович. Він додав, що у 2022 році у нього знайшли зброю та вибухівку, за що його засудили на три місяці.

Яка реакція влади та світу на трагедію

У зв'язку з цими трагічними подіями уряд оголосив триденну жалобу з 2 по 4 січня. У містах стакували новорічні концерти. Президент Чорногорії Яков Мілатович висловив співчуття родинам загиблих і закликав до молитви за поранених.

Я шокований і приголомшений трагедією, яка затьмарила наш Цетинє, родини та друзів жертв... Ми молимося і сподіваємося на одужання поранених,

– сказав Мілатович.

Прем’єр-міністр Мілойко Спаїч заявив про намір посилити правила володіння зброєю, аж до її повної заборони.

Президент Сербії Александар Вучич, міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман, член президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич, а також мер Сараєво Беньяміна Карич висловили співчуття постраждалим та їхнім близьким.

Це вже друга масштабна трагедія у Цетинє за останні два роки. У 2022 році в іншому нападі, у населеному пункті Медовина від рук Вука Бориловича загинули 10 людей.