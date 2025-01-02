За словами директора поліції Лазара Щепановича та міністра внутрішніх справ Данила Шарановича, Мартинович застрелився після того, як правоохоронці оточили його та закликали здатися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Vijesti.

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Що відомо про затримання вбивці

Підозрюваного звинуватили у вбивстві щонайменше 10 осіб у місті Цетинє 1 січня. Після тривалих спроб уникнути затримання він вистрілив собі в голову. Поліція намагалася доставити його до Клінічного центру Чорногорії, однак дорогою він помер.

Директор поліції подякував родині Мартиновичів, яка, за його словами, допомогла поліції знайти підозрюваного.

Відомо, що всі жертви були знайомими Мартиновича – його друзями та близькими, з якими він проводив багато часу. Мотив цього злочину поки залишається невідомим.

Вони повідомили, що він мав певні відхилення в спілкуванні, і всі загиблі були його кумами, друзями чи знайомими, з якими він найбільше проводив час. Мотив цього вчинку поки невідомий,

– сказав Щепанович.

Нагадаємо, 1 січня у Цетинє, що на заході Чорногорії, чоловік відкрив стрілянину, вбивши спершу чотирьох осіб у барі "Велестово". Пізніше він напав на людей у трьох інших місцях міста. Серед жертв – три жінки та двоє хлопчиків, брати віком 10 і 13 років. Загалом загинуло щонайменше 10 осіб.