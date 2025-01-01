Окрім цієї, в перший день нового року відбулося ще декілька надзвичайних подій. У США біля "вежі Трампа" спалахнула "Тесла". Також відомо про теракт у Новому Орлеані. Деталі про стрілянину в Чорногорії передає 24 Канал з посиланням на The Washington Post і RTCG.

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Що відомо про стрілянину в Чорногорії

Місцем події називають Цетинє – одне з великих міст країни, історичну та культурну столицю Чорногорії. До столиці Подгориці звідси їхати всього 40 хвилин, або 37 кілометрів.

Поліцейські заявили, що 1 січня в Цетинє чоловік розпочав стрілянину в барі, а потім утік. Правоохоронці сказали, що йому 45 років, його ініціали – А.М. На пошук чоловіка відправили спецпризначенців.

На державному телебаченні RTCG навели більше деталей. Журналісти сказали, що перед стріляниною в барі була бійка. Нападник пішов додому, щоб узяти пістолет, і повернувся до бару, де відкрив вогонь. Там убив і поранив кількох людей. В "іншому місці" він убив дітей і жінку власника бару.



Місце стрілянини в Чорногорії / Фото Biljana Rovčanin

За даними медійників, стрілець – Ако Мартинович, який "відомий непостійною поведінкою та був затриманий у минулому за незаконне зберігання зброї". На телебаченні навіть показали його фото.

Імовірно, Мартинович зустрів у барі когось, з ким ворогував. Але достеменно причини стрілянини не відомі.

Інформація про жертв різниться. Поліція каже про чотирьох убитих, ЗМІ – про сім. Серед жертв можуть бути і члени родини самого Мартиновича.

Прем'єр-міністр Чорногорії побував у лікарні, куди відвезли поранених. Та оголосив триденну жалобу, назвавши стрілянину жахливою трагедією. Скільки саме людей загинуло – не сказав.

Поліцейські охороняють район, де сталася стрілянина. Вони закликають людей не виходити з будинків.

Остання новина про напад у Чорногорії така: поліція з'ясувала, що Мартинович перебуває у власному домі. Будинок оточили, стрільця намагаються затримати.