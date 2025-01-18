Вечірнє звернення президент розпочав із висловлення співчуття рідним загиблих у Києві та Запоріжжі внаслідок ранкової атаки. Також український лідер підкреслив, що влада працює над тим, аби отримати системи ППО, які були здатні б збивати балістику, передає 24 Канал.

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Далекобійність і боротьба із внутрішнім ворогом

Триває робота й над тим, аби наша армія могла успішно знищувати пускові установки ворога, зокрема й на території противника. Зеленський наголосив, що далекобійність – один із ключових інструментів збереження життя.

Також президент подякував воїнам різних родів військ, завдяки яким стало можливим перенесення війни на територію агресора.

Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь. Готуємо зараз також і нове рішення по санкціям РНБО – завтра буде указ", – йдеться у повідомленні Зеленського.