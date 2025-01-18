Що відомо про жертв удару по Запоріжжю, повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Що відомо про жертв у Запоріжжі

Так, зранку 18 січня ворог ударив по середмістю Запоріжжя. Федоров повідомив, що частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових обʼєктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА о 7:26, кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по місту зросла до 6.

Іван Федоров розповів, що одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу. На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги.

Наслідки атаки на Запоріжжя / фото ОВА

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, вибухи у Запоріжжі пролунали приблизно о 6 годині ранку. У випадку повітряної тривоги закликаємо не ігнорувати загрозу та в ту ж мить прямувати в безпечне місце.

Що відомо про атаку на Україну сьогодні

Приблизно у той же час росіяни вдарили балістикою по Києву. Найбільше постраждав Шевченківський район столиці – уражено цивільну інфраструктуру. Як розповіли у ДСНС, є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес-центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід – через це деякі містяни лишилися без води. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано.

Станом на 7:05 кількість загиблих у Києві сягнула 4 осіб, ще троє – поранено.

Окрім цього, пошкодження отримала станція метро "Лукʼянівська". Її закрили на вхід і вихід. За словами Кличка, поїзди прямують без зупинки на станції.