У Вашингтоні знову стрілянина: довелось евакуювати бейсбольний стадіон

У Вашингтоні поблизу спортивної арени трапилась стрілянина. Через небезпечні події довелося перервати бейсбольний матч на домашньому стадіоні команди Washington Nationals.

Факт стрілянини підтвердила спортивна команда. Там зазначили, що події трапились біля воріт третьої бази стадіону Nationals Park.

До теми Внаслідок стрілянини у Вашингтоні загинула 6-річна дівчинка: 5 дорослих поранені

Коли почулися постріли, гра майже закінчилась. Спочатку уболівальники залишалися на своїх місцях. Згодом їх евакуювали.

Матч планують продовжити у неділю.

Постраждали 2 людини

Бейсбольна команда The Washington Nationals – член Східного дивізіону, Національної бейсбольної ліги та Головної бейсбольної ліги США.

У поліції повідомили про те, що є поранені. Під час збройного інциденту 2 людини отримали вогнепальні поранення. Також є ще 2 поранені особи – їх госпіталізували.

Стрілянина у США: останні випадки