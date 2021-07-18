У Вашингтоні знову стрілянина: довелось евакуювати бейсбольний стадіон
18 липня 2021 , 10:43Читать новость на русском
Джерело:ABC News
У Вашингтоні поблизу спортивної арени трапилась стрілянина. Через небезпечні події довелося перервати бейсбольний матч на домашньому стадіоні команди Washington Nationals.
Факт стрілянини підтвердила спортивна команда. Там зазначили, що події трапились біля воріт третьої бази стадіону Nationals Park.
До теми Внаслідок стрілянини у Вашингтоні загинула 6-річна дівчинка: 5 дорослих поранені
Коли почулися постріли, гра майже закінчилась. Спочатку уболівальники залишалися на своїх місцях. Згодом їх евакуювали.
Матч планують продовжити у неділю.Довідка. Бейсбольна команда The Washington Nationals – член Східного дивізіону, Національної бейсбольної ліги та Головної бейсбольної ліги США.
Постраждали 2 людини
У поліції повідомили про те, що є поранені. Під час збройного інциденту 2 людини отримали вогнепальні поранення. Також є ще 2 поранені особи – їх госпіталізували.
Стрілянина у США: останні випадки
- Ще одна стрілянина у Вашингтоні трапилась 16 липня. Тоді внаслідок інциденту загинула 6-річна дівчинка, а ще 5 дорослих – поранені.
- У Чикаго протягом 10 – 11 липня тривали обстріли. Тоді загинули 11 людей, а серед них – репер KTS Dre, який щойно вийшов із в'язниці.
- У штаті Нью-Йорк через насильство із застосуванням зброї запровадили надзвичайний стан.