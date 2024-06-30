У Франції на весіллі трапилася стрілянина: ЗМІ пишуть про двох загиблих і "розбірки банд"
Джерело:Le Fiagro
У ніч на 30 червня на весіллі турецької громади у Тьйонвілі раптово розпочалася стрілянина. Зазначається, що вона призвела до смерті двох людей.
Правоохоронці припускають, що це стало наслідком з'ясування стосунків між бандами. Це вже не перший випадок у навколишніх землях.
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Стрілянина у Тьйонвілі
За інформацією ЗМІ, стрілянину на півночі Франції розпочали кілька озброєних чоловіків у капюшонах, озброєні важким озброєнням і рушницями.
Група осіб близько чверті першої ночі вийшла покурити перед приміщенням, а потім прибули троє озброєних до зубів людей і відкрили вогонь у їх бік,
– повідомили журналістам правоохоронці.
У інциденту результаті загинув чоловік віком трохи більш як 20 років, ще одна людина померла від отриманих травм пізніше. Також відомо про поранення вагітної жінки.
Зазначається, що нападники прибули на місце на позашляховику – можливо, з-за кордону. Від кордону з Німеччиною чи Люксембургом до Тьйонвіля кількадесят кілометрів. Слідство вважає, що причиною стрілянини став конфлікт між кримінальними бандами.
Прикордонна територія Лотарингії є місцем торгівлі наркотиками. У травні 2023 року у Віллеру, сусідньому департаменті Мерт і Мозель, у результаті стрілянини між ворогуючими бандами на місці угоди було поранено п’ятеро людей.
Зазначимо, що останнім часом з'явилося декілька повідомлень про стрілянину у Дагестані. ISW пише, що після цього ультранаціоналісти почали переконувати, що Кремль не може загасити етнічні й релігійні сутички в Росії. Така риторика відштовхує громади меншин і мусульманської більшості та породжує нову ворожнечу.