Поліцейський, який зазнав поранення, відкрив вогонь у відповідь. Згодом нападник помер.

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У Сербії поранили поліцейського

За даними ЗМІ, чоловік неодноразово підходив до поліцейського відділку, аби щось запитати. Згодом відкрив двері та вистрілив правоохоронцю в шию з арбалета.

Поліцейський відкрив вогонь у відповідь, поранивши нападника. Правоохоронця вже прооперували та перевели в реанімацію.

Офіцер застосував зброю в цілях самозахисту і здолав нападника, який помер від отриманих поранень,

— заявив міністр внутрішніх справ.

Івиця Дачич переконаний, що напад був терактом. Згодом повідомив, що є перші ознаки зв'язку нападу з людьми, яких підозрюють у зв'язках із ваххабітським рухом — ультраконсервативною гілкою ісламу, яка домінує в Саудівській Аравії.

Вже є деякі підозри, що мова йде про осіб, уже відомих спецслужбам, і мова йде про ваххабітський рух,

— наголосив посадовець.

За його словами, кілька людей були заарештовані з "профілактичних міркувань". Загальна безпека в Белграді була посилена. Справою зайнялися спеціальні прокурори.