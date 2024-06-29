Полицейский, который получил ранение, открыл огонь в ответ. Впоследствии нападавший скончался.

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В Сербии ранили полицейского

По данным СМИ, мужчина неоднократно подходил к полицейскому участку, чтобы что-то спросить. Впоследствии открыл дверь и выстрелил в шею из арбалета.

Полицейский открыл огонь в ответ, ранив нападающего. Правоохранителя уже прооперировали и перевели в реанимацию.

Офицер применил оружие в целях самозащиты и одолел нападающего, который скончался от полученных ранений,

– заявил министр внутренних дел.

Ивица Дачич убежден, что нападение было терактом. Впоследствии сообщил, что есть первые признаки связи нападения с людьми, которых подозревают в связях с ваххабитским движением – ультраконсервативной ветвью ислама, которая доминирует в Саудовской Аравии.

Уже есть некоторые подозрения, что речь идет о лицах, уже известных спецслужбам, и речь идет о ваххабитском движении,

– подчеркнул чиновник.

По его словам, несколько человек были арестованы из "профилактических соображений". Общая безопасность в Белграде была усилена. Делом занялись специальные прокуроры.