Ніч жорстокості у Вірджинії: у результаті стрілянини загинули 2 людей, є багато поранених

В американському місті Вірджинія-Біч у ніч на 27 березня сталося одразу декілька інцидентів зі стріляниною. У результаті загинули 2 людей, ще 8 – постраждали.
Джерело:CNN
У США останнім часом у різних куточках країни фіксують багато інцидентів, пов'язаних із стріляниною.
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Що відбулося у Вірджинії
- У ніч на 27 березня у місті Вірджинія-Біч стріляли одразу у кількох місцях.
- У результаті інцидентів 2 людей загинули, ще 8 – отримали поранення.
- Перша стрілянина сталася між 20-ю вулицею й Атлантік авеню, які розташовані поблизу узбережжя океану.
- Одним із загиблих є стрілок, який чинив опір поліцейським, які прибули на місце стрілянини.
- Друга людина загинула під час третього інциденту. Крім того, постраждав один з офіцерів поліції – чоловіка збив автомобіль.
Ви можете побачити, що у нас сталися кілька хаотичних інцидентів, дуже хаотична ніч у Вірджинія-Біч. Багато різних кримінальних сцен,
– зазначили правоохоронці.
Наразі невідомі мотиви цих інцидентів та деталі щодо причетних.Зверніть увагу! Раніше у магазині King Soopers на півдні міста Боулдер, що у штаті Колорадо, теж сталася стрілянина. У результаті жахливого інциденту загинули 10 людей.
Стрілянина у Вірджинії: дивіться відео
Кілька інцидентів зі стріляниною сталися у Вірджинія-Біч: дивіться карту