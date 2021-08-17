Здорожчання експортних товарів стабілізувало національну валюту

Ціни на сировину з початку 2021 року почали стрімко зростати. Руда, сталь, мідь, кукурудза, зерно, какао-боби, соняшникова олія суттєво дорожчають, їхня вартість досягла цінового максимуму.

Економіст Олександр Охріменко зазначив, що у 2021 році світова ціна на олію встановила світовий рекорд, адже ніколи, за всю історію світу, такої ціни не було. Хоча зараз вже спостерігається цінове зниження.

Так світові ринки відреагували на поступове відновлення економіки після коронакризи, а експерти називають цей процес відкладеним попитом, що спричинив цей ажіотаж ціновий стрибок.

Попит на сировині товари, які Україна експортує, та їх здорожчання дозволило нам вже відчути стабілізацію національної валюти і навіть незначне її подорожчання. Проте наразі невідомо, чи знизяться ціни на сировину суттєво наступного року і чи повернуться до попереднього рівня. Вся причина у загрозі інфляції.

Економіст Сергій Фурса зазначив, що зараз у світі відбувається процес із розкручування глобальної інфляції.

"Американці надрукували дуже багато грошей для того, щоб вийти з пандемії та протидіяти кризі. Ці гроші частково або повністю пішли на фінансові ринки. Тепер ми спостерігаємо роздування бульбашок скрізь, і мова йде про абсолютно усі сировинні ринки", – сказав він.

Тому, за словами Фурси, ключовим зараз є питання інфляції, яке може бути лише проблемою 2021 року і невдовзі ціни стабілізуються, а може й стати довгостроковим трендом. У такому випадку нам треба буде звикати до умов високої інфляції.