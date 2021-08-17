Подорожание экспортных товаров стабилизировало национальную валюту

Цены на сырье с начала 2021 года начали стремительно расти. Руда, сталь, медь, кукуруза, зерно, какао-бобы, подсолнечное масло существенно дорожают, их стоимость достигла ценового максимума.

Экономист Александр Охрименко отметил, что в 2021 году мировая цена на масло установила мировой рекорд, ведь никогда, за всю историю мира, такой цены не было. Хотя сейчас уже наблюдается ценовое снижение.

Так мировые рынки отреагировали на постепенное восстановление экономики после коронакризиса, а эксперты называют данный процесс отложенным спросом, который вызвал этот ажиотаж ценовой скачок.

Спрос на сырье и товары, которые Украина экспортирует, и их удорожание позволило нам уже почувствовать стабилизацию национальной валюты и даже незначительное ее подорожание. Однако пока неизвестно, снизятся ли цены на сырье существенно в следующем году и вернутся ли к предыдущему уровню. Вся причина в угрозе инфляции.

Экономист Сергей Фурса отметил, что сейчас в мире происходит процесс по раскрутке глобальной инфляции.

"Американцы напечатали очень много денег для того, чтобы выйти из пандемии и противодействовать кризису. Эти деньги частично или полностью ушли на финансовые рынки. Теперь мы наблюдаем раздувание пузырей везде, и речь идет об абсолютно всех сырьевых рынках", – сказал он.

Поэтому, по словам Фурсы, ключевым сейчас является вопрос инфляции, который может быть лишь проблемой 2021 года, и вскоре цены стабилизируются, а может и стать долгосрочным трендом. В таком случае нам надо будет привыкать к условиям высокой инфляции.