Суд США заблокував указ Трампа про заборону трансгендерам служити в армії

Окружний суд Вашингтона призупинив дію указу президента США Дональда Трампа про заборону трансгендерам служити в американській армії. Суддя Ана Реєс визнала, що цей документ може порушувати конституційні права військовослужбовців.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про рішення суду

За словами судді Раєс, указ Трамп про заборону трансгендерним людям служити в американській армії, ймовірно, порушує конституційні права військовослужбовців.

Суддя відклала на три дні виконання свого рішення, щоб дати змогу адміністрації Трампа подати апеляцію.

Суд знає, що цей висновок призведе до гарячих публічних дебатів та апеляцій. У здоровій демократії і те, і інше є позитивним результатом. Однак ми всі повинні погодитися, що кожна людина, яка відповіла на заклик служити, заслуговує на нашу вдячність і повагу,

– наголосила Рейес.

У виданні нагадали, що Трамп 27 січня підписав указ в якому вказано, що сексуальна ідентичність трансгендерних військовослужбовців "суперечить зобов'язанням солдата вести чесний, правдивий і дисциплінований спосіб життя, навіть в особистому житті" і шкодить військовій готовності.

Одразу після цього очільник Пентагону Піт Гегсет видав указ, який заборонив нести військову службу трансгендерам.

Зауважимо, що подібну заборону Трамп намагався ввести ще під час своєї першої каденції, однак тоді її заблокував Верховний суд США.