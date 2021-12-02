Суд виніс вироки в справі про вбивство Дениса Вороненкова
Джерело:24 канал
Шевченківський районний суд Києва оголосив вироки щодо справи вбивства ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова в Києві. Одному з обвинувачених суд присудив 12 років ув'язнення.
Іншого підсудного суд виправдав. Вироки оголосили 2 грудня 2021 року.
До теми Суд закінчив дебати у справі про вбивство ексдепутата Держдуми Вороненкова
Суд виніс вироки щодо обвинувачуваних у вбивстві Вороненкова
Шевченківський суд ухвалив вироки щодо двох обвинувачених у справі щодо вбивства ексдепутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова в Києві:
- обвинуваченого Ярослава Тарасенка визнали винним у сприянні умисному вбивству – його засудили до 12 років ув'язнення;
- іншого Олександра Лося – виправдали.
Зокрема, за даними слідства, Тарасенко підвозив кілера до місця вбивства в Києві. Лось же, за версією слідства, допомагав організаторам вбивства, а також вів зовнішнє спостереження за жертвою. Вироки у справі виносила колегія присяжних.
Виданню УНН прессекретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла, що "одного з обвинувачених, який за даними слідства підвозив на автомобілі виконавця, засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна".
Коротко про вбивство Вороненкова в Києві
- У березні 2017 року Дениса Вороненкова смертельно поранили в Києві тоді, коли політик виходив з готелю разом зі своїм охоронцем. Стріляв у нього доброволець батальйону "Донбас" Павло Паршов.
- Останнього на місці злочину застрелив охоронець політика. Паршов згодом помер у лікарні.
- Також слідство встановило двох підозрюваних у злочині. Зокрема влітку того ж року поліція затримала двох підозрюваних – чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив виконавця до місця злочину. Мовиться про Тарасенка та Лося.
- Ще у травні 2018 року прокуратура завершила досудове розслідування.
- 1 грудня 2021 року завершились дебати у справі. Прокурор попросив суд визнати 2 обвинувачених винними у пособництві скоєнню умисного вбивства, виконаного на замовлення, з корисливих мотивів групою людей. Фігурантів просять покарати позбавленням волі на 12 років.
- Крім того, прокуратура пропонувала визнати одного з обвинувачених винним у незаконному зберіганні зброї та призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Натомість обвинувачені свою вину не визнають.