"Такого не їдять": суддя з Донецька і його дружина влаштували істерику через гуманітарку

Суддя Івана Голошивець та його дружина Анна, яка за гроші активує "ген багатства", влаштували скандал через гуманітарну допомогу. Їх обурило наповнення продуктового набору, який отримують ВПО.

Деталі розповіла Мар'яна П'янкова – українська юристка та співробітниця благодійного фонду. Вона заявила, що подружжя, яке зареєстроване у Броварах як ВПО, влаштувало скандал через вміст продуктового набору.

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П'янкова зауважила, що поведінка судді та його дружини шокувала навіть правоохоронців. Їх любителі делікатесів викликали, аби поскаржитися на гуманітарну допомогу.

Прийшов до нас за гуманітаркою "малоімущій" суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець з зарплатою понад 150 000 гривень в місяць,

– повідомила юристка.

Вона додала, що суддя також має чимало пільг.

Дружина судді активує "ген багатства"

До безплатного продуктового набору, який видають ВПО, входять: борошно, цукор, манка, рис, гречка, спагеті, шпроти, сардина, горошок, кукурудза, томатна паста, олія, дріжджі, паштет, свинина та дитяче харчування (зокрема, пюре, каші, печиво.

У проєкті Prosud розповіли, що Анна Голошивець активно розвиває свій бізнес. Жінка гадає на картах таро та здійснює привороти. Зокрема, спеціалізується на "гені багатства та достатку".



Анна активує "ген багатства" / Maryna Piankova

Годину онлайн-консультації Анна оцінює у 4 тисячі гривень. Вона постійно хвалиться, що привернула до себе багатство та живе розкішно. Водночас у своїх деклараціях суддя про це скромно мовчить.

"Єдиний дохід від підприємницької діяльності дружини Іван Голошивець вказує ще в декларації за 2019 рік – 50 000 гривень. Всі інші роки задекларовані доходи дружини – допомога для переселенців та при народженні дитини. Відсутність доходу від бізнесу про який дружина судді розповідає в соціальних мережах може свідчити про те, що насправді все не так, як вона описує, або ж, доходи отримуються неофіційно", – мовиться у повідомленні.

Тим часом сам суддя упродовж 2018 – 2021 заробив понад 3,3 мільйона гривень.