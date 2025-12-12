В Сумах прогримів вибух: росіяни націлилися дронами
- Зранку в Сумському районі оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронами.
- Згодом в Сумах було чутно вибух.
Росіяни продовжують тероризувати міста України. Зранку 12 грудня в Сумах прогримів вибух.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух в Сумах?
Зазначимо, що близько 10 години ранку в Сумському районі оголосили повітряну тривогу. Відразу після цього в Повітряних силах попередили жителів регіону про небезпеку.
Так, там інформували про рух ворожих цілей, зокрема російських дронів.
Суми – БпЛА з півночі у напрямку міста!
– написали там.
Відповідну інформацію там повідомили о 10:10. Буквально через 7 хвилин в Сумах було чутно вибух.
Атака по Україні: основне
У ніч на 12 грудня росіяни атакували 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
За даними Повітряних сил, збито/подавлено 64 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.