В Сумах прогримів вибух: росіяни націлилися дронами

Росіяни продовжують тероризувати міста України. Зранку 12 грудня в Сумах прогримів вибух.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух в Сумах?

Зазначимо, що близько 10 години ранку в Сумському районі оголосили повітряну тривогу. Відразу після цього в Повітряних силах попередили жителів регіону про небезпеку.

Так, там інформували про рух ворожих цілей, зокрема російських дронів.

Суми – БпЛА з півночі у напрямку міста!

– написали там.

Відповідну інформацію там повідомили о 10:10. Буквально через 7 хвилин в Сумах було чутно вибух.

Атака по Україні: основне