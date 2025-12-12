Укр Рус
24 Канал Головні новини В Сумах прогримів вибух: росіяни націлилися дронами
12 грудня, 10:19
2

В Сумах прогримів вибух: росіяни націлилися дронами

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Зранку в Сумському районі оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки дронами.
  • Згодом в Сумах було чутно вибух.

Росіяни продовжують тероризувати міста України. Зранку 12 грудня в Сумах прогримів вибух.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Під час атаки по Одещині зазнала значних пошкоджень вже двадцята підстанція в області 

Що відомо про вибух в Сумах?

Зазначимо, що близько 10 години ранку в Сумському районі оголосили повітряну тривогу. Відразу після цього в Повітряних силах попередили жителів регіону про небезпеку.

Так, там інформували про рух ворожих цілей, зокрема російських дронів.

Суми – БпЛА з півночі у напрямку міста! 
– написали там.

Відповідну інформацію там повідомили о 10:10. Буквально через 7 хвилин в Сумах було чутно вибух.

Дивіться також Повітряні сили попередили про загрозу пусків крилатих ракет з Ту-95МС 

Атака по Україні: основне

  • У ніч на 12 грудня росіяни атакували 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

  • За даними Повітряних сил, збито/подавлено 64 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни. 

  • Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.