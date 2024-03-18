Спроба суїциду в ТЦК: хлопець міг бути під наркотиками, – Закарпатський ОТЦК та СП відреагував

На Закарпатті хлопець мобілізаційного віку намагався накласти на себе руки у приміщенні військкомату. Його співробітники ТЦК та СП знайшли у вбиральні.

Про інцидент розповіли у ТЦК та СП та дівчина хлопця, який намагався здійснити самогубство. Правоохоронці заявили, що відкрили кримінальну справу за статтею про доведення до самогубства.

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Що розповіли у Закарпатському обласному ТЦК та СП

Працівники Закарпатського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки розповіли, що мовиться про Євгенія Володимировича Хабарова 1996 року народження, який зареєстрований у Харкові. Інцидент з ним трапився у Хустському районному ТЦК та СП 14 березня 2024 року.

За даними ТЦК та СП:

13 березня 2024 року прикордонники затримали Євгенія Хабарова при спробі незаконного перетину держкордону;

його скерували у перший відділ Хустського районного ТЦК в Іршаві для уточнення військово-облікових даних.

на військово-лікарській комісії він заявив, що не довіряє цій ВЛК;

після цього його скерували до районного ТЦК у Хусті для проведення комісії.

У Хустському районному ТЦК громадянин Євгеній Хабаров поводив себе неадекватно. Між 3 годиною 10 хвилин та 3 годиною 30 хвилин 14 березня 2024 року громадянин вчинив спробу суїциду у вбиральні роти охорони Хустського районного ТЦК. Черговий роти помітив, що військовозобов'язаний Хабаров тривалий час не виходить з вбиральні, зайшов до туалету та помітив на підлозі Євгенія Хабарова, який перебував без свідомості, а поруч нього були сліди крові,

– заявили в Закарпатському ТЦК та СП.

Також працівники військкомату запевнили, що йому надали невідкладну домедичну допомогу. На місце події було викликали медиків швидкої, хлопця госпіталізували. За даними Закарпатського ОТЦК та СП:

на обох передпліччях у нього були незначні подряпини, що могли свідчити про спробу суїциду;

медики зафіксували, що на момент госпіталізації він був в істеричному стані;

за словами лікарів, цей стан могли викликати наркотичні препарати або речовини.

Згодом, у спідній білизні Хабарова виявили пластину препарату "гідазепам", який використовують при невротичних, психопатичних астеніях. У пластині були відсутні 5 таблеток з 10. Зі всією відповідальністю заявляємо, що жодної фізичної сили до громадянина Хабарова співробітниками РТЦК не вживалося,

– заявили в ТЦК та СП.

За їхніми даними, подряпини на обличчі військовозобов'язаного не свідчать про фізичну наругу над ним. За їхніми словами, "рани він міг заподіяти собі сам з метою симуляції".

Що відомо про історію військовозобов'язаного