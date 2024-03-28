На Кіровоградщині чоловік відібрав автомат в поліцейського і застрелився

У Світловодську Кіровоградської області чоловік відібрав автомат в поліцейського і вчинив самогубство. ДБР почало розслідування щодо дій правоохоронців.

Представниця територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаїв Ольга Проценко розповіла, що вночі 28 березня чоловік застрелився з автомата правоохоронця.

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Подробиці інциденту

Вночі поліцейські отримали повідомлення про те, що місцевий житель погрожує вчинити самогубство. Приїхавши на місце події, поліція викликала чоловікові швидку через його "неадекватну поведінку".

Після огляду медиків, чоловіка мали доправити до психічної лікарні в обласний центр. Біля поліклініки він вихопив у правоохоронця автомат і вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці,

– сказала представниця ДБР.

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Поліцейських можуть посадити до в'язниці

ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості за частиною 3 статті 367. Ця стаття передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Речниця поліції області Віталіна Бевзенко додала, що обставини події зараз розслідують і поліцейські.

За результатами службового розслідування буде надано правову оцінку діям поліцейських, які перебували на місці події,

– сказала вона.

На час слідства поліцейських, які були на виклику, і заступника керівника територіального підрозділу за напрямом превентивної діяльності відсторонили від виконання службових обов’язків.