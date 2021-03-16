"Там повійна": у Росії Міноборони здавало приміщення для борделю

У російському Єкатиренбурзі Міністерство оборони здавало свої приміщення для "салону еротичного масажу". Бордель функціонував у будівлі, де проживали звичайні громадяни.
Джерело:SM News
Саме місцеві мешканці забили на сполох, коли до верхніх поверхів почали доноситися характерні звуки роботи повій. Люди також скаржилися на гучну музику і стукіт каблуків.
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Поліція не змогла допомогти
Жителі будинку неодноразово зверталися до поліції з проханням вжити заходів.
Правоохоронці декілька разів приходили у салон з перевірками, але не могли знайти доказів протиправної діяльності.
"Там повійна"
Одна з мешканок впевнено заявила: "Там повійна". Після численних провалів поліції жінка вирішила сама поговорити із власником салону.
Вона з'ясувала, що він орендує приміщення у Міністерства оборони.
Салон закрили після перевірки
Через деякий час заклад перевірили "як годиться". У підсумку у січні 2021 року склали протокол за заняття проституцією, там також виявили факти незаконного продажу алкогольних напоїв.
У Міноборони Росії запевняють, що салон вже виселяють через нецільове використання приміщень.