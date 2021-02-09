У Великій Британії лейтенантка ВМФ знімала порно на військовій базі: фото 18+
У Великій Британії керівництво Королівського флоту спіймало жінку-лейтенанта на створенні еротичних відео. Клер Дженкіс зняла кілька порно-роликів на військово-морській базі Клайд.
Джерело:The Sun
Під псевдоніном Каллі Тейлор вона регулярно публікувала відверті кадри у платній соціальній мережі OnlyFans. На відеозаписах з нею з'являвся її коханий – головний моряк Ліам Доддінгтон, який також служить на цій базі.
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Лейтенантка отримувала гроші за відео
У своєму профілі Дженкінс закликала людей платити за те, щоб вона виконала їхні сексуальні бажання.
Інтимні кадри продовжують з’являтися в акаунті навіть після того, як військова мала розмову з керівництвом.
У Великій Британії військова знімала порно-ролики / Фото OnlyFans Каллі Тейлор
Командування бази провело розслідування
Керівництво військово-морської бази висловило занепокоєння діями Дженкінс та Доддінгтона. На їхню думку, існувала загроза безпеці, адже іноземні агенти могли б використати інтимні матеріали для шантажу.
Командири не можуть повірити, що лейтенантка займалася створенням порно-роликів. Перед тим, як приєднатися до служби, вона пройшла кілька етапів перевірки й щодо свого особистого життя.
Наразі триває розслідування, обох військових відсторонили виконання службових обов'язків.
Хто така Клер Дженкінс?Лейтенантка Клер Дженкінс командувала командою моряків на атомному підводному човні HMS Artful і відповідала за оснащення судна звукоізоляційним покриттям, що дозволяє залишатися непоміченим під час розвідки.
Вона також відповідала за запуск крилатих ракет "Томагавк" і відправку спецназу.
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