У Великій Британії керівництво Королівського флоту спіймало жінку-лейтенанта на створенні еротичних відео. Клер Дженкіс зняла кілька порно-роликів на військово-морській базі Клайд.

Під псевдоніном Каллі Тейлор вона регулярно публікувала відверті кадри у платній соціальній мережі OnlyFans. На відеозаписах з нею з'являвся її коханий – головний моряк Ліам Доддінгтон, який також служить на цій базі.

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Лейтенантка отримувала гроші за відео

У своєму профілі Дженкінс закликала людей платити за те, щоб вона виконала їхні сексуальні бажання.

Інтимні кадри продовжують з’являтися в акаунті навіть після того, як військова мала розмову з керівництвом.



У Великій Британії військова знімала порно-ролики / Фото OnlyFans Каллі Тейлор

Командування бази провело розслідування

Керівництво військово-морської бази висловило занепокоєння діями Дженкінс та Доддінгтона. На їхню думку, існувала загроза безпеці, адже іноземні агенти могли б використати інтимні матеріали для шантажу.

Командири не можуть повірити, що лейтенантка займалася створенням порно-роликів. Перед тим, як приєднатися до служби, вона пройшла кілька етапів перевірки й щодо свого особистого життя.

Наразі триває розслідування, обох військових відсторонили виконання службових обов'язків.