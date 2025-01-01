Усе почалося з того, що у липні 2024 року 26-річна Ембер Морріс та її 28-річний чоловік Ден переїхали у новий дім з чотирма спальнями в Коттінгемі, що у Східному Йоркширі, і вирішили зробити там ремонт. Про те, як він проходив, 24 Канал розповідає з посиланням на The Daily Star.

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Чому подружжя вирішило зробити ремонт самостійно

Придбаний парою будинок побудували ще у 2002 році, тому він потребував "оновлення". Подружжя вирішило почати з модернізації кухні. Вони хотіли зробити її світлішою, ніж була.

Але після того, як підрядники заявили, що ремонт кухні коштуватиме 9 000 фунтів стерлінгів (11 300 доларів), пара вирішила зробити його самостійно.

9 тисяч фунтів стерлінгів було надто великою сумою, щоб заплатити за це, тому ми вирішили зробити ремонт самі, хоча ми не люди, які працюють своїми руками,

– розповіла Ембер.

Перед ремонтом вони дивилися відео у тіктоці та користувалися порадами батьків, щоб навчитися все робити.



Так виглядає відремонтована кухня / Фото SWNS

Як пара робила ремонт

Подружжя визначило, що потрібно купити, щоб зробити ремонт самостійно. Однак вони побоювалися, що їм може не вдатися.

Спершу пара сама все перефарбувала за допомогою пістолета-розпилювача, який коштував 40 фунтів стерлінгів (50 доларів). Далі вони заплатили 300 фунтів стерлінгів (375 доларів) за раковину та крани, тому що хотіли певного стилю, але встановили їх самостійно, щоб зменшити витрати.

Раковина була досить міцною, нам довелося вирізати частину шафи під нею, щоб вона підійшла,

– зазначив Ден.

Ден та Ембер купили вінілові плівки для своїх стільниць за 40 фунтів стерлінгів (50 доларів). Їх довелося переробляти, щоб вони були ідеальними. Це було найважчою частиною ремонту, як відзначає подружжя.

Ембер сказала: "Безперечно був момент, коли ми думали, що не зможемо цього зробити. Ми думали, що, можливо, це було б марною тратою 600 фунтів стерлінгів". Однак подружжю таки вдалося зробити задумане.

Загальна вартість нової кухні становила 570 фунтів стерлінгів (715 доларів), і вона дуже змінилася завдяки новій легкій і просторій атмосфері. Як результат вони зекономили 8 430 фунтів стерлінгів (10 580 доларів).