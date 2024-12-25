Результатами перетворення причепу в невеличкий та затишний будинок жінка поділилася в тіктоці, розповідає 24 Канал.

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Як причіп став затишним будиночком

Хейлі Рубері зняла на камеру, як прикрашає причіп, який вже готовий до подорожей. За її словами, на повну реконструкцію транспорту вона витратила рік та приблизно 500 фунтів стерлінгів (26 тисяч гривень).

Ви повірите, що ми купили цей Van Roys Caravan 1989 року всього за 500 фунтів стерлінгів (приблизно 26 тисяч гривень). Довелось все почистили й розібрали. До побачення, роки бруду, привіт новому початку,

– каже на відео жінка.

Вона розповіла історію ремонту. Спершу жінка та її партнер полагодили те, що було зламане, відшліфували та пофарбували, що могли. З'ясувалося, що для великих змін не потрібно було багато грошей. Пара використовувала для ремонту доступні товари з будівельних магазинів, а також цікаві елементи декору з інтернету.



Жінка перетворила старий причіп на затишний будиночок на колесах / Скриншот з відео

Пара змогла перетворити фургон у розкішну кімнату. У ній є кухня, вітальня та спальня. Особливу атмосферу в помешканні створюють елементи декору із деталями ручної роботи та казковими вогнями. У будиночку затишно, наче вдома.

"Дивовижно, на що ви здатні, коли проявляєте творчість", – підсумовує авторка ролика. Вже зовсім скоро жінка планує вирушити у свою першу подорож.

Як реагують користувачі мережі

Людям дуже сподобалося те, в що перетворили старий причіп. У коментарях вони висловлюють жінці своє захоплення, пишуть, що й самі не проти спробувати створити щось схоже, запитують поради.

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