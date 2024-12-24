Свою історію пара розповіла у тіктоці. Про те, як облаштований їхній побут та як минає звичайний день, розповідає 24 Канал.

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Життя у будинку на колесах: з чого все почалося

У соцмережах Аліна розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком 6 років тому. Вони зрозуміли, що обоє люблять пригоди і мріють про будинок на колесах. Невдовзі пара одружилася.

Спершу жили в Києві, мали роботу та друзів. Однак згодом переїхали у приватний будинок на Львівщині. Будинок на колесах вони побудували самі. Подружжя працює в ІТ. Робота дистанційна, тому до офісу вони не прив'язані та можуть поєднувати подорожі й роботу.



Пара здійснила мрію і тепер жива у домі на колесах / Інстаграм Аліни та Олександра

Як проходить їхній день

В Олександра робочий день розпочинається о 7:00.

Тому він вже працює, коли я ще сплю. Якщо пощастить, і він мене не розбудить,

– каже Аліна.

День жінка розпочинає з прибирання – розбирає безлад, який залишився у фургоні з вечора. Далі – звичайна ранкова рутина: почистити зуби, помитися.

Ресурсів будинку на колесах вистачає на 3 – 4 дні. Тому пара визначає, де за маршрутом буде зручно зробити зупинку й поповнити запаси.

Олександр застеляє ліжко, яке стає столиком із диванами. Аліна готує сніданок. Вона зазначає, що в будинку на колесах це робити "дуже зручно". На відео помітно, що в їхньому помешканні на колесах є дві конфорки.

Після сніданку та роботи пара йде на прогулянку або до продуктової крамниці. Згодом вони вирушають у дорогу, змінюють локацію. А, прогулявшись на новому місці, подружжя повертається додому. Вони готують вечерю й дивляться серіал.

Спочатку дивно було називати домом фургон, який кожні три дні стоїть в іншому місці. Але потім я звикла,

– ділиться Аліна.

Ввечері після душу й звичної рутини пара лягає спати, аби набратися сил для наступного дня і нових пригод.

Як кияни живуть у будинку на колесах: дивіться відео